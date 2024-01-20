Yardım talebinde bulunan 29 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yollardan çıkış yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bindiği yelkenli tekne arıza yaptı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Tekneden yardım çağrısı sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 kaçak göçmen kurtarıldı.
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