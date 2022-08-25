Datça açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 20:27

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında bugün saat 02.30 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı lastik bot içindeki 75 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İKİ ORGANİZATÖR KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA GİZLENDİ

Datça'nın Mersincik Burnu açıklarında saat 02.30 sıralarında üç ayrı lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 75 kaçak göçmenden ikisinin Türk organizatör olduğu ortaya çıktı. Kaçakların yapılan sorgulamalarında kurtulduktan sonra O.A. (24) ve S.B.Y. isimli iki Türk organizatörün, kaçak mülteciler gibi aralarına gizlendiklerini söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine gözaltına alınan O.A. ve S.B.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki organizatör şüphelisi tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.