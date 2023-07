Datça Belediye Başkanı Uçar’dan elektrik kesintilerine dair açıklama

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:40

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:41

Muğla’nın Datça ilçesinde elektrik ve su kesintileri yurttaşı mağdur ederken Datça Belediyesi, dağıtıcı firmalar ile yapılan görüşmeler sonrasında sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Sosyal medyadan yurttaşlara seslenen Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, üç gündür yaşanan elektrik ve buna bağlı olarak su kesintilerinden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, “Bu durumun, özellikle turizm sezonunda yaşanması, ilçemiz halkı ve misafirlerimiz açısından büyük rahatsızlık yaratmıştır. Sistemdeki aksamalar ve yaşanan zincirleme kesintilerin sebebi yoğun turistik talep ve rekor seviyede seyreden sıcaklık olarak belirlenmiştir. Yaşanan bu olumsuz sürecin her aşamasını dikkatle takip ettik ve hızlandırmak için her iki kuruma da destek olmaya çalıştık. Datçalıların ve misafirlerimizin yaşadığı her sıkıntıyı yüreğimizde hissederek sorunun tümüyle çözüldüğü müjdesini verebilmek tek gayemizdi. Ne yazık ki, durum hakkında bize zamanında ve yeterli bilgilendirme yapılmaması, bizlerin kamuoyunu etkin bir şekilde bilgilendirme çabalarını da olumsuz etkilemiştir. Bu durumdan dolayı, ilçemiz halkının ve misafirlerimizin mağduriyetini en aza indirme çabamız engellenmiştir” diye konuştu.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI”

Dağıtıcı firmalarla yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Uçar, “Elektrik sağlayıcı firmamız ADM sağlayıcı MUSKİ'den aldığımız son bilgilere göre, Datça yarımadasına elektrik su servisi tamamen sağlanmış durumdadır. Ancak yaşadığımız bu süreç, altyapımızın güncellenmesi ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. ADM Elektrik'in yıllar öncesinden kurulan altyapısımı acilen güncellemesi ve yarımada'nın yaz dönemi potansiyelini göz önünde bulundurarak gerekli ekipman, personel ve yedek parça gibi önlemleri alması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu süre zarfında her iki kurumun personeline de göstermiş oldukları fedakárlık için teşekkürü ayrıca borç bilirim. Kendileri, bu zorlu süreçte günlerce uyumadan görevlerinin başında olmuşlardır. Datça Belediyesi olarak, her iki kurumla sürekli işbirliği içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu durumun tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda tüm kurumları yetkilileri göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.