Datça Belediyesi'nden Atatürk mesajı: İkinciyi tartışabilirsiniz

Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı '20 Ekim Dünya Karizma Günü' mesajı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:41
Datça Belediyesi'nden Atatürk mesajı: İkinciyi tartışabilirsiniz
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken CHP'li Datça Belediyesi, '20 Ekim Dünya Karizma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp '20 Ekim Dünya Karizma Günü' etiketi kullanarak "İkinciyi tartışabilirsiniz" diye yazdı.


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