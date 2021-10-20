Datça Belediyesi'nden Atatürk mesajı: İkinciyi tartışabilirsiniz
Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı '20 Ekim Dünya Karizma Günü' mesajı dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken CHP'li Datça Belediyesi, '20 Ekim Dünya Karizma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp '20 Ekim Dünya Karizma Günü' etiketi kullanarak "İkinciyi tartışabilirsiniz" diye yazdı.
İkinciyi tartışabilirsiniz.#20EkimDünyaKarizmaGünü pic.twitter.com/iHMjF3krLw— Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) October 20, 2020
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