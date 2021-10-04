Son Dakika... Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4.3 büyüklüğündeki deprem 8.09 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 31.37 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.10.2021, 17:03:22 TSİ
Enlem : 36.4371 N
Boylam : 27.1940 E
Derinlik : 8.09 km
Detay : https://t.co/oJNuwoyBdW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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