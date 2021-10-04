Son Dakika... Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:19
Son Dakika... Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4.3 büyüklüğündeki deprem 8.09 km derinlikte gerçekleşti.


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