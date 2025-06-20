Datça'da eşeklerin toplatılmasına tepki: Belediye'den açıklama geldi

Muğla Valiliği tarafından Datça Belediyesi’ne gönderilen resmi yazıda, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı gerekçe gösterilerek, yaban eşeklerin "ivedilikle toplanması" istendiği ve kararın uygulanmaması durumunda idari yaptırımların gündeme geleceğinin bildirildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Datça Belediyesi, yaklaşık 50’ye yakın yaban eşeğini bayıltarak toplamaya başladı. Yurttaşlar, duruma tepki gösterdi.

"KARARIN YERİNDE OLMADIĞI TOPLANTILARDA İFADE EDİLDİ''

Datça Belediyesi’nden yapılan açıklamada, eşeklerin yerlerinden alınmasının Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun kararı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimi doğrultusunda uygulandığı vurgulandı. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt, söz konusu kararın doğaya uyum sağlamış ve insanla teması kalmamış, yabanileşmiş eşeklerin doğal yaşamdan alınmasını öngördüğü için yerinde olmadığını hem Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında sözlü olarak ifade etmiş, hem de bu durumu yazılı olarak kurula sunmuştur. Konu, 19.02.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt’un da katılımıyla gündeme getirilmiş; tüm itirazlarımıza ve birçok belediye başkanımız, veteriner hizmetleri müdürlerimiz, Muğla Barosu ve STK temsilcilerinin şerh koymasına rağmen kuruldan oy çokluğu ile geçmiştir. Akabinde 16.05.2025 tarihinde yazılı olarak, kurulun sekretaryasını yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne, bu hayvanların yılkı atlarında olduğu gibi doğada yabanileşmiş canlılar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair resmî itirazımız sunulmuştur. Ancak, bu itiraza karşılık olarak, kararın yerine getirilmemesi halinde 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu bildirimin ardından, 13.06.2025 tarihinde Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön inceleme başlatıldığı yine yazılı olarak belediyemize tebliğ edilmiştir.

''EŞEKLER SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BELEDİYE DENETİMİNDEDİR''

Belediyemiz tüm bu süreçte ilgili kararın doğaya ve hayvan haklarına uygun olmadığını vurgulamış ve görevi gereği eşekleri veteriner hekim kontrolünde, hayvan refahı esas alınarak, uyuşturucu iğne desteğiyle bulunduğu yerden almak zorunda kalmıştır. Ayrıca, bu eşekler bizler için yalnızca bir canlı değil aynı zamanda Datça’nın kültürel ve doğal sembollerinden biri olarak değerlidir. Yıllardır sosyal medya paylaşımlarımızda da bu hayvanların doğal yaşam alanlarında gözlemlenmesine ve bu alanlara müdahale edilmemesi gerektiğine dair uyarılarda bulunulmuştur. Eşekler, şu anda sağlıklı bir şekilde belediyemiz gözetimindedir, misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır. Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz.”



