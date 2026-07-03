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Datça'da şüpheli ölüm: İş insanı başından vurulmuş halde bulundu

Datça'da şüpheli ölüm: İş insanı başından vurulmuş halde bulundu

3.07.2026 15:13:00
Güncellenme:
DHA
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Datça'da şüpheli ölüm: İş insanı başından vurulmuş halde bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Olay Datça Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Zafer Bülbül, iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bülbül, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bülbül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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