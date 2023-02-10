Datça iki bin depremzedeyi misafir edecek
Muğla’nın Datça ilçesinde depremzedeler için iki bin kişilik konaklama hizmeti sağlanacak.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonucunda büyük yıkım yaşanırken, tüm Türkiye’de yaraları sarmak için seferberlik ilan edildi. Depremzedelerin konaklaması amacıyla Kaymakamlık koordinesinde Datça’daki otel pansiyon ve apartlarda iki bin kişilik konaklama hizmeti verilecek.
51 KİŞİLİK İLK KAFİLE GELDİ
Depremde evleri zarar gören vatandaşlardan 51 kişilik ilk kafile Datça'ya geldi. Datça'da değişik yerlere yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gün içerisinden deprem bölgesinden vatandaşların Datça’ya gelmesi bekleniyor.
Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımız Datça otellerine yerleştirilmeye başlandı. Başta iç çamaşırı ve kuru gıda olmak üzere her türlü desteğe açığız. pic.twitter.com/gfuZb0fGED— Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) February 9, 2023
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