Datça’da 110 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 110 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 23:53
Datça’da 110 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi yönlendirdi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen yelkenli tekne içindeki 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öğle saatlerinde yine Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içinde 53 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 110 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


muğla Datça kaçak göçmen göçmen

İlgili Haberler

Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı
Yelkenli teknede 48 kaçak göçmen yakalandı: 2 insan kaçakçısına gözaltı

Yelkenli teknede 48 kaçak göçmen yakalandı: 2 insan kaçakçısına gözaltı

En Çok Okunan Haberler