Datça’da 110 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 110 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi yönlendirdi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen yelkenli tekne içindeki 57 kaçak göçmen kurtarıldı.
Öğle saatlerinde yine Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içinde 53 kaçak göçmen kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 110 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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