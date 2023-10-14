Yelkenli teknede 48 kaçak göçmen yakalandı: 2 insan kaçakçısına gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yelkenli teknedeki 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı, 2 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:28
Yelkenli teknede 48 kaçak göçmen yakalandı: 2 insan kaçakçısına gözaltı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün 08.45 sıralarında Milas açıklarında yasa dışı yollarla yelkenli tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, tekneyi durdurarak içerisindeki 48 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 insan kaçakçısının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


tekne

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