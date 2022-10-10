Datça'da 59 düzensiz göçmen, bir insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:59

Datça'nın kırsal Mesudiye ve Yaka Mahalleri'nde, bugün saat 01.00 sıralarında bir grup düzensiz göçmenin, yanlarında botla görülmesi üzerine, jandarma harekete geçti.

Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde denize açılma hazırlığındaki ilk göçmen kafilesi, karşılarında jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ellerindeki çanta ve valizleri atarak gecenin karanlığına karışmaya çalışan 37 düzensiz göçmen, çevredeki boş bungalovlar ve saklandıkları portakal bahçelerinde jandarmalar tarafından tek tek yakalandı.

Bu sırada hafif ticari araçla olay yerinden kaçmaya çalışan insan kaçakcısı şüphelisi bir Türk de peşine düşen jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, günün ağarmasından sonra da sahil kenarlarında ve bahçeli alanlarda arama çalışmalarına devam etti. Ekipler, baraka ve meyve bahçelerinde saklanan 22 göçmeni daha yakaladı.

Soruşturma devam ederken, gelen ihbarlar üzerine bölgede arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.