Datça'da 60 kaçak göçmen yakalandı, 49 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde başka ülkelere gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen ise kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Ekim'de saat 08.00'de ve 23.50'de Datça açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan toplam 60 kaçak göçmeni yakaladı.
Öte yandan, ekipler aynı tarihte saat 07.50 ve 09.30 sıralarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salındaki 49 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 109 kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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