Datça’da atık su borusu patladı, denizin rengi değişti
Muğla’nın Datça ilçesinde Atıksu Terfi İstasyonu’nda patlayan borudan akan sular denize ulaşırken denizin rengi değişti.
Datça Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan Atıksu Terfi İstasyonu’nda meydana gelen atık su borusu patladı.
Patlayan borudan akan atık sular denize ulaşırken denizin rengi değişti.
Yaşanan patlamanın ardından bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi.
Etrafı saran kötü kokudan yurttaşlar rahatsız olurken, ekipler yaptıkları çalışma ile patlağı tamir etti.
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