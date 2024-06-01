Türkiye'de ilk! Atık su ile üretiliyor: 1 milyon 700 bin rekolte
Türkiye’nin atık ısı ile ısıtılan ilk çiçek serasında üretilen çiçekler Samsun’u süslüyor.
Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında çöpten elektrik üreten Samsun Büyükşehir Belediyesi, elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyı da kurulumunu sağladığı serada kullanıyor. Yıllık üretilen 46 milyon kilovat enerji ile rengârenk çiçekler üretiliyor ve üretilen çiçekler Samsun’u süslüyor.
2022 yılında ‘Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor' projesi ile ödüle layık görülen sera, üretim yelpazesini de her geçen yıl da biraz daha genişleterek Samsun dışında çevre illere de satış yapıyor. 2023 yılında 1 milyon 300 bin çiçek üretilen serada, 2024 yılında ise 1 milyon 700 bin çiçek üretimi yapıldı.
SBB’DEN ÇEVRE DOSTU ÜRETİM
Çevreye duyarlı her projeyi önemsediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Atıklarımız çiçeklere dönüşüyor, aynı zamanda şehrimizin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Enerjinin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak hareket ediyoruz. Çevre dostu her projeyi önemsiyoruz” diye konuştu.
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