Datça'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:55

Datça Limanı'nda büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur (41), kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile iş yerinde oturduğu sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okur ve Geremeli, bıçakla ağır yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Geremeli ise Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.