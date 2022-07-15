Datça'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Datça Limanı'nda büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur (41), kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile iş yerinde oturduğu sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okur ve Geremeli, bıçakla ağır yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Geremeli ise Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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