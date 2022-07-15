Datça'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AA
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:55
Datça'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Datça Limanı'nda büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur (41), kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile iş yerinde oturduğu sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okur ve Geremeli, bıçakla ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Geremeli ise Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


Datça kavga bıçak bıçaklı saldırı bıçaklı kavga
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler