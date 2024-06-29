Datça'da deforme olmuş erkek cesedi bulundu
Muğla’nın Datça ilçesi Çatı koyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Datça Körmen mevkii Çatı koyunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi görüldü.
Deforme olmuş erkek cesedini gören yurttaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça ekibi su altı dalış timi cesedi bulunduğu yerden çıkararak cenaze aracına teslim etti.
Cesedin kimlik belirlenmesi için Yerkesik adli tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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