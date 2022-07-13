Datça’da yangın yerleşim yerlerine ulaştı, havadan ve karadan müdahale devam ediyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:52

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Akşam saatlerinde de rüzgârın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan DHA'nın aktardığına göre, Hayıtbükü Koyu'na yaklaşan alevler sahildeki evlere 200 metre kala paralel olarak ilerledi. Hayıtbükü'nde tek katlı müstakil taş evin çatısına sıçrayan alevlere köylüler, tankerlerle getirdikleri su ve hortumlarla müdahalede bulundu. Alevler evi tamamen sarmadan söndürüldü. Ayrıca, Döşemealtı mevkisindeki inşaat halindeki bir bina ile Hayıtbükü Koyu yakınlarındaki 4 ev yangında kısmen zarar gördü. Bu evlerde kalan toplam 15 kişi alevler ulaşmadan kısa bir süre önce tahliye edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangının durumu anlık olarak İHA görüntüleri ile yangın yönetim merkezimize aktarılıyor. Bölgede bulunan hava ve kara araçları yangının ilerleyişine göre cephelere sevk edilmeye devam ediliyor. Lütfen yangın bölgesinde bulunan yollarda trafik oluşturacak hareketlerden kaçının!" uyarısı yapıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ İLK KEZ DATÇA YANGININDA DENENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangına ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgeye 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel sevk edildi" bilgisi verildi.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ: AKP’NİN BECERİKSİZLİĞİ ORMANLARIMIZIN, CİĞERLERİMİZİN YANMASINA NEDEN OLUYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabında, Datça’da bugün sabah saatlerinde başlayan orman yangınına ilişkin yeni bir görüntü yayınladı.

Öztunç, paylaştığı görüntüye, “Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, ‘tedbir alın’ dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor” notunu düştü.

Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, tedbir alın dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor. pic.twitter.com/K6DeBnt32k — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) July 13, 2022

AKŞENER: KÜLE DÖNÜŞÜNÜ İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Muğla’nın Datça ilçesi ile İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınlarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Akşener’in paylaşımı şöyle:

Datça ve Çeşme’de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.

#Datça ve #Çeşme'de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum...



Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz.



Çok yazık. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 13, 2022

GEÇEN SENE 140 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜ!

2021 temmuz ve ağustosundaki yangınlarda 140 bin hektar ormanlık alan zarar gördü, geride bıraktığımız haziran ayında Marmaris’te çıkan yangında da zarar gören ormanlık alana 4 hektar daha eklendi. Dahası bu temmuz ortasından itibaren orman yangınları tehlikesinin artacağı öngörülüyor.