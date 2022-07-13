Datça’da orman yangını!

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Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum" dedi.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:01

Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

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