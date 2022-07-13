Datça’da orman yangını!
Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum" dedi.
Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Video Haberler
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
- Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
- Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye kurtardı
- 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırdı
- Datça yanıyor!
- Antalya'da hortum!
- Sri Lanka'da başbakanlık ofisi basıldı
- BBP'den 'seçim' kararı
- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'