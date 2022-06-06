Datça'yı rahat bırakın

06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:25

20 yıllık AKP iktidarı döneminde, koruma altındaki birçok kamu arazisi özelleştirme programına alındı, çok sayıda kamu arazisi imara açıldı ve yandaş şirketlere ihale edildi.

Sanırım bunu bilmeyen kalmamıştır.

Daha yeni Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, ülkenin en önemli turizm bölgesi olan Muğla’nın Datça ilçesindeki 17 büyük araziler de satış listesine çıkarıldı.

Vatandaş olarak üzülmemek elde değil elbette.

Düşünsenize on binlerce metrekarelik 17 parsel Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkarılmış durumda.

Kamuya ait malların kendilerinin değil de devletin olduğunu ve Datça örneğinde olduğu gibi doğanın yağmalanıp yandaşa peşkeş çekilmemesi gerektiğini bir türlü öğrenemediler her nedense.

Bölge halkına sormadan ve bu alanların planlanmasında yerel yönetimlerin görüşlerini almadan “Ben yaptım oldu” anlayışını adeta bir zırh gibi üzerlerine giymiş durumdalar.

Gözleri hiçbir şey görmüyor.

Ve ne var ne yok acımadan satıyor ve yok ediyorlar.

Bu karar ile Datça’da satılığa çıkarılan 17 ayrı parsel özelleştirilirse ne yazık ki devlete ait koylar, denize sıfır alanlar, hazine arazileri birilerinin eline geçecek.

Özelleştirilecek alanların lüks otellerin hemen yanında olması da ayrı bir muamma.

Doğayı talan etmek ve toprak üzerinde bir rant ve iktidar alanı oluşturmak yerine kamu kaynaklarını eşit ve adaletli kullanmayı, doğanın geleceğimiz olduğunu anlamamakta niçin ısrar ediyorsunuz?

İktidarınıza şöyle bir baktığımızda Türkiye doğası açısından kapkara bir tablo çıkıyor önümüze maalesef.

Doğayı sınır tanımaz bir şekilde sermayenin yağma ve talanına açtığınız gün gibi aşikar.

Ekonomik krizden çıkış yolu olarak doğanın bir meta olarak sunulduğu, kendi burjuvazinizi yaratma sürecinde politikalarınızla ülkeyi getirdiğiniz karanlık ise tüyler ürpertici.

Biraz durun diyeceğiz ama manifestonuza aykırı.

Çünkü “Durmak yok yola devam” anlayışınız ile ülkemizi getirdiğiniz nokta bu.

O zaman yapılacak ilk seçime kadar biraz vicdan, biraz merhamet biraz da sağduyu talep ediyorum sizlerden.

Lütfen! Bırakın güzel ülkemin topraklarını satmayı artık.

Devleti işleyemez hale getirdiniz.

Ülkemde hukuku guguka çevirdiniz.

Toplumu etnik temelde, mezhep temelinde ayrıştırdınız.

Kutsal değerleri kullanarak halkı kandırdınız.

Temel hak ve özgürlükleri askıya aldınız.

Ekonomik kriz ise her geçen gün biraz daha derinleşmekte.

En azından çevreye verdiğiniz tahribat bitsin!

Datça gibi eşsiz güzelliklere sahip bir bölgeyi rahat bırakın!

Soruyorum sizlere:

Bu çok mu zor?