Dava-icra dolandırıcılığına yönelik şikayetler yüzde 929 arttı!

Dava ve icra üzerinden SMS dolandırıcılığına yönelik şikayetler 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 929 arttı.

Online şikayet platformu, Şikayetvar'ın açıkladığı verilere göre Bu dolandırıcılık türünde 2023'te 75 olan şikayet sayısı 2024'te 855'e çıktı. 2025'in Eylül ayına kadar kaydedilen şikayet sayısıysa 8 bin 798.

2024 ile 2025'in Eylül ayına kadar yıllık bazda şikayet artış oranı yüzde 929'a ulaştı.

2025 yılı içerisinde şikayetlerin en çok arttığı dönem haziran ve temmuz oldu. Haziran ayında 886 olan şikayet sayısı, temmuzda yüzde 57 artışla bin 388'e ulaştı.

KISA MESAJLARA DİKKAT!

Şikayetvar tarafından açıklanan verilere göre dolandırıcılar genellikle 'icra başlatılacaktır', 'arabuluculuk dosyanızın son günü' gibi hukuki dil kullanan kısa mesajlar gönderiyor.

Gönderilen mesajlarda yer alan telefon numaralarının aranması veya şüpheli linklere tıklanması isteniyor. Şikayetlerde sıkça bildirilen senaryolar arasında hiç sipariş verilmemiş ürünler üzerinden 10 bin TL'yi aşan borç iddiaları, '2 bin 800 TL öderseniz dosya kapanır' gibi baskılar, telefonda bağırma ve tehditkar üslup ile hızlı ödeme talebi bulunuyor.

Konuyla ilgili Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetler şöyle:

“Kendini avukat K. Ö. olarak tanıtan bir kişi tarafından hem telefonla hem de WhatsApp üzerinden defalarca kez arandım ve mesajlar aldım. Söz konusu kişi, bir kıza mesaj attığım iddiasıyla benden farklı tutarlarda (12 bin TL, 20 bin TL, 45 bin TL gibi) para talep etti ve toplamda 45 bin TL'yi mobil bankacılık yoluyla göndermek zorunda kaldım. Bu kişi, mesajlarında ve aramalarında 'Şu kadar para vermezsen 5 yıl ile 7 yıl arası hapis yatarsın, sicilin kirlenmesin, adresine ve ailene kağıt yollarız' gibi tehdit ve baskı içeren ifadeler kullandı. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı F. E. adına düzenlenmiş ve imzalı olduğu iddia edilen belgeler gönderdi. Belgelerin gerçekliğinden şüphelendim ve numarasını sorguladığımda böyle bir operatör bulunmadığı bilgisini aldım. Bu kişinin gerekli yasal işlemlere tabi tutulmasını talep ediyorum. Kişisel bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum ve konunun acilen araştırılmasını rica ediyorum."

“Son iki ay içinde Av. F. A. adını kullanan bir numaradan bana SMS gönderiliyor. Mesajlarda, hangi firmaya ait olduğu belirtilmeyen bir borcum olduğu, icra takibi başlatılmadan faiz indirimiyle ödeme yapmam gerektiği yazıyor. İsminin bir kısmı kapalı şekilde bana hitap ediliyor. Daha önce bu numarayı aradığımda, telefondaki kişi kaba ve tehditkar bir üslupla, 'İnternetten ürün almışsın ödememişsin, seni icraya vermememiz için 12 bin TL ödeyeceksin' dedi. Böyle bir alışverişim ya da borcum kesinlikle yok. Kendisine açıklama yapmaya çalıştığımda ise 'Kes sesini, dinle, icra gelince görürsün gününü' şeklinde hakaret ve tehditte bulundu. Hiçbir resmi belge, fatura veya icra bildirimi tarafıma iletilmedi. Bu tür mesaj ve aramaların durdurulmasını, ayrıca bu şahıslar/numara hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyorum."

“2024'te sosyal medya üzerinden kırışıklık kremi aldığım iddia edilerek, bir avukatlık şirketinden bana mesaj gönderildi. Mesajda, hiç teslim almadığım ve kabul etmediğim bir ürün için 12 bin TL'lik bir dosya borcum olduğu, ancak 2 bin 800 TL ödersem dosyanın kapatılacağı ve temiz bir şekilde çıkacağım belirtildi. Ne bu ürünü sipariş ettim, ne de teslim aldım. Elimde herhangi bir sipariş, fatura ya da teslimat bilgisi bulunmuyor. Ayrıca, ürünün bana teslim edildiğine dair hiçbir belge veya kanıt da sunulmadı. Avukatlık şirketiyle iletişime geçtiğimde, borcu ödemem gerektiği söylenerek baskı yapıldı. Bu iddiayı ve borcu kesinlikle kabul etmiyorum."

“Bugün telefonuma şu içerikte bir SMS gönderildi: 'Sayın G. uzlaşma dosyanızın son onay günüdür. Cezai işlemle karşılaşmamak için arayınız.' Bu mesaj tamamen yanıltıcıdır. Resmi kurumlar veya hukuk büroları SMS yoluyla bu şekilde bildirimde bulunmaz; resmi tebligatlar yalnızca UYAP, PTT veya e-Devlet üzerinden yapılıyor. Vatandaşları korkutarak arama yapmaya ve haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür girişimler suç teşkil ediyor. Bu numaradan ilk kez mesaj aldım ve herhangi bir maddi kaybım veya mağduriyetim olmadı; mesajı dikkate almadım. Benim gibi başka kullanıcıların mağdur olmaması için acil önlem alınmasını talep ediyorum."