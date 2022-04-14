Davutoğlu’na 'Amerika'nın posta beygiri' demişti, AYM'den 'hakaret değil' kararı

14 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun, MHP MYK üyesi ve genel başkan başdanışmanı olarak görev yaptığı 2011’de, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Kaddafi’den ödül alabilmek için çadırının kapısında bekleyen başbakan, bugün Kaddafi’nin muhaliflerini desteklemek üzere Amerika’nın posta beygiri gibi ha bire Dışişleri Bakanını gönderiyor” eleştirisi nedeniyle tazminata mahkûm edilmesini hak ihlali saydı.

Kararda, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı. “Posta beygiri” ifadesinin rahatsız edici olduğunun kabul edilebileceği belirtilen kararda, “Demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden olan ve toplumun ilerlemesi, bireyin özgüveni için gerekli temel şartlardan birini teşkil eden ifade özgürlüğü, sadece kabul gören veya zararsız yahut kayıtsızlık içeren bilgiler ya da fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli. Seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini ve düşüncelerini politik alana aktaran ve çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu açık” denildi.

YÜKSEK MAHKEME’DE ‘TARAFSIZLIK’ İKİLEMİ

AYM’nin, bir davada, davalı konumunda bulunan kişinin eşinin, davanın temyiz incelemesinde görev yapması ve davalı lehine verilen kararda imzasının bulunması nedeniyle yapılan başvuruda “tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edilmediğine” hükmetmesi dikkat çekti. Kararda, yargılamanın, temyiz incelemesi sonucu değil, bir üst kurula taşınmasıyla sonuçlandığı aktarılarak “Yargılamanın sonucunu etkileyen herhangi bir taraflılık durumunun söz konusu olmadığı belirlenmiştir” denildi. AYM üyesi Selahaddin Menteş ise karara muhalif kaldı.