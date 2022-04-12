CHP, AYM'ye başvuruda bulundu: 'Yanılıyorlar!'

12 Nisan 2022 Salı, 14:42

CHP, AKP ve MHP tarafından hazırlanan yeni Seçim Kanunu ile ilgili harekete geçti.



Kanundaki sorunlu üç maddenin sakıncalı olduğuna dikkat çeken CHP'nin hukukçu kurmayları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurulacağını açıkladı. Ayrıca, kanunla ilgili yürütmeyi durdurma talebinde bulunulacağını belirtti.

Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a göre, oyları giderek eriyen Cumhur İttifakı, anayasaya aykırı oluşturduğu Seçim Yasası'ndan medet umuyor.

Muhalefet, Seçim Kanunu'ndaki problemli maddelere dikkat çekerken Cumhur İttifakı'nın kanunlarla oynayarak iktidarını sürdürme çabası içinde olduğunu dile getiriyor.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZ OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AYM'nin objektif bir inceleme yaptığı takdirde ilgili maddeleri iptal edeceğini belirtirken, "Hakimler ve Cumhurbaşkanı'nın durumu ile iki konu dört madde için iptal başvurusu hazırlıyoruz" dedi.

Baraj konusunun da düşünüldüğünü dile getiren Erkek, "Anayasa Mahkemesi'nin bunu ivedilikle ele alması lazım. 3 ay içerisinde il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını kura ile belirleyip değiştirecekler. Yasa gereği ocak ayının son haftası belirlendi. Yürütmeyi durdurma istemimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

Seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizen Erkek, "Cumhur ittifakı, Seçim Kanunu ile oynayarak iktidarını sürdürebilmeyi düşünüyorsa çok yanılıyor" dedi.

"SEÇİM YASASI'NDAN MEDET UMUYORLAR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Seçim Kanunu'ndaki bazı maddelerin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Başarır, "Kıdemli hakim kavramının kaldırılması ve başbakanlık ibaresi kaldırıldıktan sonra seçim yasaklarına cumhurbaşkanı ibaresinin eklenmemesi son derece sakıncalı. Bunları ısrarla düzeltin dedik ama herhangi bir adım atmadılar" dedi.

"Halktan umudunu kesenler anayasaya aykırı bir şekilde oluşturdukları Seçim Yasası'ndan medet umuyorlar" diyen Başarır, böyle bir yasanın kanunlaşmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNDEKİ GİBİ SANDIĞA SAHİP ÇIKARIZ"

Başarır, "Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle ilgili olan o maddeyi imzalarken yüzü kızarmalı. Tüm rakipleri seçim yasağına tabii olacak ama beyefendimiz devlet imkanlarıyla Saray'dan kampanya yürütecek. Böyle bir şeye dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız" dedi.

Başarır şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi'nin, bu üç maddenin aykırı olduğunu görüp bir karar vermesi lazım. Eğer hukuka bir parça inançları varsa iptal etmeleri lazım. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandığa biz sahip çıkarız, sandık güvenliğinden biz sorumluyuz. Bunu harfiyen yerine getireceğiz..."

TARTIŞMA YARATAN ÜÇ MADDE

AKP ile MHP'nin hazırladığı, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', önceki haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kanuna göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüyor ve il seçim kurullarının yapısında da değişiklikler yapılıyor. Buna göre, il seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Yürürlüğe giren kanunla birlikte ayrıca, Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri de çıkartıldı.