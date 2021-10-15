Davutoğlu'ndan Bakan Bilgin'e sert yanıt
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “‘Gençler Türkiye’den kaçmak istiyor’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyor” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “‘Gençler Türkiye’den kaçmak istiyor’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyor” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e tepki gösterdi.
Davutoğlu, “Bunların gözü kör oldu. Gençleri göremiyorlar. Sayın Bakan, o gençler sizin çocuklarınız veya yakınlarınız gibi ceplerinde dolarla yurt dışına gitmiyorlar. Türkiye’de, ana yurtlarında, ana vatanlarında, ana şehirlerinde iş bulamadıkları için gidiyorlar” dedi.
Ahmet Davutoğlu, Van’ın Erciş ilçesinde vatandaşlara seslendi. Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:
'BİR YÜZÜKLE YOLA ÇIKANLAR SİZİ UNUTTU'
“Bugün bir kardeşim soruyor, ‘Niye ayrıldınız’. Şundan ayrıldık: Biz, onlara ‘yolsuzluk yapmayın’ dedik. Biz, onlara ‘Allah’ın yolundan, hakkın ve halkın yolundan ayrılmayın’ dedik. ‘Siyasi ahlak’ dedik. Şunu bilin; bir yüzükle yola çıkanlar sizi unuttu, unuttular. O unutanlara karşı sizin hakkınızı savunmaya geliyoruz.
'BİZ BÖYLE BİR TÜRKİYE KURMAK İSTEMEMİŞTİK'
Dün bir bakan, ‘Eğer gençler yurt dışına gidiyorsa dünyayı tanımak için gidiyorlar, iş bulamadıkları için değil’ diyor. Bunların gözü kör oldu. Gençleri göremiyorlar. Sayın Bakan, o gençler sizin çocuklarınız veya yakınlarınız gibi ceplerinde dolarla yurt dışına gitmiyorlar. Türkiye’de, ana yurtlarında, ana vatanlarında, ana şehirlerinde iş bulamadıkları için gidiyorlar. Biz böyle bir Türkiye kurmak istememiştik.
'BU ÜLKENİN GENÇLERİ KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYACAK'
Eğer konforlu bir hayatı seçmek yerine, 3-5 maaş alıp bir kenarda oturmak yerine, eski Başbakan olarak keyif sürmek yerine tekrar Erciş’in, Ercişlilerin huzuruna gelmişsem size Allah huzurunda söz veriyorum: Bu yolsuzlukların sonunu getireceğiz. Bu yoksulluğun sonunu getireceğiz. Bu yasakların sonunu getireceğiz. Bu ülkenin gençleri kimseye muhtaç olmayacak.”
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