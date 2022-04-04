Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 'Milletin yakasından düşün'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hayat pahalılığı devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'manda yoğurtlu, Medine hurmalı, kestane ballı' tarif vermesini eleştirdi. Davutoğlu, "Bir iktidarı, iktidardan edecek olan şey milletin ruhundan kopmuş olmalarıdır. Biz milletin derdinden kopanlara, milletin yakasından düşün demek için Gelecek Partisi’ni kurduk" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hayat pahalılığı üzerine yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak iktidara eleştirilerde bulundu.
ERDOĞAN'IN ‘MANDA YOĞURTLU' TARİFİNİ ELEŞTİRDİ
Konuşmasında tek tek ürünlerde geçen seneye göre fiyat değişimini sıralayan Davutoğlu, tüm bunlar yaşanırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘manda yoğurtlu, Medine hurmalı, kestane ballı ve yulaf ezmeli' tarif vermesini eleştirdi.
Bir tarafta lüks, şatafat ve kibir içindeki iktidar sahipleri; diğer tarafta iftar sofrası kuramayan halk!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 3, 2022
İşte biz milletin derdinden kopanlara, milletin yakasından düşün demek için Gelecek Partisi’ni kurduk. pic.twitter.com/5i6m886d34
“Bir iktidarı, iktidardan edecek olan şey milletin ruhundan kopmuş olmalarıdır” diyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞÜN”
“Bir tarafta lüks, şatafat ve kibir içindeki iktidar sahipleri; diğer tarafta iftar sofrası kuramayan halk! İşte biz milletin derdinden kopanlara, milletin yakasından düşün demek için Gelecek Partisi'ni kurduk.”
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