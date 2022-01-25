Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşım dikkat çekti. Davutoğlu'nun hedefinde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde eski yol arkadaşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var.
Kişisel Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ve Erdoğan'ın olması dikkat çekti.
Video “Meydanı asla bu dava sahtekarlarına bırakmayacağız” notu ile paylaşıldı.
Davutoğlu’nun paylaştığı videoya göre “davaya zarar verenler” şu şekilde:
“Davaya otoriter bir yoksulluk düzeni kurup rantiye sınıfını destekleyenler zarar zarar verdi”
“Dürüstlüğü, adaleti söyleyen Nass’ı örtülü faize alet edenler zarar verdi”
“Davaya yandaşı zengin edenler zarar verdi”
“Davaya torpille yakınlarını atayanlar zarar verdi”
“Davaya damadı bakan yapanlar zarar verdi”
Meydanı asla bu dava sahtekarlarına bırakmayacağız. pic.twitter.com/cMrawtC9Rh— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 24, 2022
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları konuştu
- Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başladı
- NASA'dan 1 milyon dolarlık soru
- 9 sinagog, açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak
- Tepkilerin ardından İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
- Toplantıda gazeteciye küfür etti
- Buzlu yolda kamyonet apartmanın bahçesine düştü
- Prof. Dr. Sipahi'den korkutan uyarı
- İsrail'e büyükelçi olarak kim atanacak?
- Instagram’ın sevilen özelliği Twitter'a geliyor