Selahattin Demirtaş'a bir ceza daha: Bu kez Ahmet Davutoğlu'na hakaretten...
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş'ın avukatları ile bazı partililer de salonda yer aldı.
Demirtaş, savunmasında müştekiye yönelik sözlerinin hakaret değil, ifade ve düşünce özgürlüğü olduğunu iddia ederek, "Ben o dönem muhalefet partisi mensubu ve milletvekili olarak hükümeti ve görevlilerini eleştirdim. Mutlak sorumsuzluk kavramı anayasada da var. Anayasanın bana tanıdığı hakkı kullandım" ifadesini kullandı.
Avukatları da dinleyen hakim, Demirtaş'a "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza, hakim tarafından ertelenmedi.
Demirtaş hakkında 27 Şubat 2016'da HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen mitingdeki konuşmasında Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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