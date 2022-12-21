Davutoğlu'ndan Gültekin Uysal'a ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı Ankara’daki Celal Bayar Köşkü’nde ziyaret etti.

ANKA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:55
Davutoğlu'ndan Gültekin Uysal'a ziyaret
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Altılı Masa'nın Gelecek Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek 10. toplantısı öncesi Davutoğlu, Demokrat Partisi Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti.

Davutoğlu 12 Aralık’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, 13 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 14 Aralık’ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti.


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