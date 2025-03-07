Dayatma yayılıyor

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

CHP’li Antalya Kepez Belediyesi’nin ve Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü’nün ramazan nedeni ile yemekhanelerde öğle yemeği çıkarmayı durdurduğu öğrenildi.

Antalya’da da Orman Bölge Müdürlüğü’nde 500 kadar kişinin yararlandığı yemekhane her yıl ramazan aylarında kapatıldığı öğrenildi. Bir personel, eski yıllarda tadilat var diyerek kapatıldığını, son yıllarda bir açıklama gereği bile duyulmadığını söyledi.

CHP Antalya örgütü, uygulamaya tepki göstererek “Personeli zor durumda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Yemekhaneyi kapatmak insan haklarına aykırıdır ve bir insanlık suçudur. Bu konuda yasal yollara da başvuracağız” şeklinde açıklamada bulundu.