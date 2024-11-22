Dazkırı İlçe Belediye Başkanı kaza yaptı... AKP ilçe başkanı da araçtaydı!

Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Fatih Çiçek, otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı. Otomobilde bulunan AKP Dazkırı İlçe Başkanı Cahit Gürten, kazadan yara almadan kurtuldu.

Dazkırı İlçe Belediye Başkanı kaza yaptı... AKP ilçe başkanı da araçtaydı!
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AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:49

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Fatih Çiçek'in kullandığı 03 TOG 500 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Başkan Çiçek ile otomobilde bulunan AKP Dazkırı İlçe Başkanı Cahit Gürten, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada, araçta hasar meydana geldi.


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