Kuzey Marmara’da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere giren otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kuzey Marmara’da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:39

Kaza, 22.00 sıralarında Ankara istikameti, Akmeşe kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 GFT 604 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere girdi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K ile yolcu O.İ. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, kısa sürede olay yerine gelen jandarma ise trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kuzey marmara otoyolu #kaza

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