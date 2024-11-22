Bursa'da feci kaza... Araç aydınlatma direğine çarpıp, devrildi!
Nilüfer ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki S.C. ile H.C. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, S.C. (28) idaresindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki H.C. (30) yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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