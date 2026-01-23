Decathlon 3 yılda 28 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Türkiye genelinde 52 mağaza, 2 bin 441 takım arkadaşı ve online satış kanallarıyla faaliyet gösteren global spor markası Decathlon, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’deki büyüme stratejisini uzun vadeli bir perspektifle sürdürmeye hazırlanıyor. Aktif portföy yönetimi yaklaşımı doğrultusunda müşterilerine en iyi deneyimi sunabileceği lokasyonlarda konumlanmayı hedefleyen marka, önümüzdeki üç yıl içinde 28 yeni fiziksel mağaza açmayı planlıyor.

Yeni mağaza yatırımlarının yanı sıra dijital kanallara da ağırlık vermeyi hedefleyen Decathlon, çevrimiçi alışverişte kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, hem fiziksel hem dijital kanallarda sporseverlere kesintisiz ve bütüncül bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

“MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİ YOL GÖSTERİCİMİZ”

Decathlon Türkiye İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Meşeli, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşımla süreçleri yeniden yapılandırdıklarını belirtti. Meşeli, “2026 yılında müşteri memnuniyetini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımızın özverisiyle, müşterilerimizin mağazalarımızdan ya da dijital kanallarımızdan yüzde yüz memnuniyetle ayrılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Müşteri geri bildirimlerini sistemlerini geliştiren bir rehber olarak gördüklerini vurgulayan Meşeli, mağazalarda hayata geçirilen bakım ve onarım atölyeleri, kişiselleştirme stüdyoları, Buyback hizmeti, ikinci şans reyonları ve müşteri deneyimi tasarımlarının hem sürdürülebilir hem de yenilikçi bir mağazacılık anlayışının parçası olduğunu ifade etti.

TOPLU İŞE ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR

Yeni dönemde istihdam yatırımlarını da artırmayı planlayan Decathlon, mart ayında “Decathlon Kariyer Sahası” programını hayata geçirecek. Program kapsamında perakende operasyonlarında görev alacak ekipleri güçlendirmek amacıyla toplu işe alım süreci başlatılacak.

Decathlon Türkiye Perakendeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Gül, 2026’nın şirket için önemli bir dönüşüm yılı olacağını belirterek, “Hedefimiz, müşterilerimizin her kanalda aynı memnuniyet seviyesini yaşamasını sağlamak ve çalışanlarımızı bu deneyimin aktif bir parçası haline getirmek” dedi.

“2026 BİR DÖNÜŞÜM YILI OLACAK”

Kıvanç Gül, Decathlon Kariyer Sahası programının yalnızca istihdam yaratmayı değil, genç yeteneklere sorumluluk verilen, takım ruhunun ön planda olduğu ve öğrenmenin oyunun bir parçası haline geldiği bir gelişim alanı sunmayı amaçladığını söyledi.

Genç ve spora açık nüfusun Decathlon’un Türkiye’deki büyümesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Gül, “Hedefimiz, her yıl daha fazla sporsevere ulaşmak. 2026’da da sporu herkesin hayatına taşımaya ve bu yolculuğu ilham veren bir deneyime dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.