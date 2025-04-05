Dedesinin hobisiydi: evinin çatısında 300 güvercine bakıyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:03

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:03

Dereobası köyündeki evinin çatı katında oluşturduğu yuvalarda çeşitli ırklarda 300 güvercinini besleyen Hakan Tuncer, her güvercinin bölgeye göre ırklarının değiştiğini söyledi. Güvercin beslemenin dedesinden babasına, ondan da kendine hobi olarak kaldığını anlatan Tuncer, “Şanlıurfa, Gaziantep, bu taraflara doğru bu filo ırklarını, yani uçurup havada karıştırma özelliği olan kuşları besliyoruz genelde. Batı bölgelere doğru, taklacı dediğimiz tür kuşlar daha yaygın. Posta güvercini ise bu bölgede olduğu gibi Türkiye genelinde de var. Posta güvercini beslemek ise ayrı bir tutku. Onlar, kuşları örneğin Şanlıurfa’dan bırakıyor İstanbul’da final oluyor. Yani bizim tarzımızın tamamen dışında. Bu da Türkiye genelinde hemen hemen her ilde var gibi” dedi.

‘ŞAMPİYON OLAN KUŞLARIN FİYATLARI 1,5 MİLYON LİRA’

Güvercinlerin fiyatlarının cinsine göre değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Hakan Tuncer, “Bizim uçurduğumuz kuşların içerisinde 10 bin TL’ye de olan var. Araba fiyatına olan kuşlar, genelde festivallerde yarıştırdığımız kuşlar. Yani bir at yarışı gibi düşünün. Festivallerde güzellik yarışması yapıyoruz bu ırklarla. Onlar daha özel kuşlar, festivallere hazırladığımız kuşlar. Orada şampiyon olan kuşların fiyatları 1,5 milyon lira gibi rakamlara gidebiliyor. Irkına göre değişmektedir. Güvercinleri özel olarak besliyoruz. Yemlerinin haricinde haftalık vitaminleri var. Günlük uçum saatleri var, aynı futbolcu gibi bunlarda. Günlük antrenmanlarını yapmaları gerekiyor. Besinlerini, gıdalarını iyi almaları gerekiyor, gözümüz gibi bakıyoruz onlara diye konuştu.