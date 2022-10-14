Define aramak için kazdığı toprağın altında kaldı
Hatay’da evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Hatay’ın Payas ilçesinde meydana gelen olayda Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı.
3 kişiden 2’si kurtarılırken, Gökhan Yaman'ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.
Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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