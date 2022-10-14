Define aramak için kazdığı toprağın altında kaldı

Hatay’da evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 17:39
Define aramak için kazdığı toprağın altında kaldı
Abone Ol google-news

Hatay’ın Payas ilçesinde meydana gelen olayda Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı.

3 kişiden 2’si kurtarılırken, Gökhan Yaman'ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.

Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


hatay Define Toprak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler