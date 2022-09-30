Liman kalıntıları ortaya çıktı: Defineciler bölgeyi köstebek yuvasına çevirdi

30 Eylül 2022 Cuma, 10:13

Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, 'Dünyanın en büyük sodalı gölü' olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'de su seviyesinin düşmesine neden oldu. En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde gözlendi.

KALINTILAR AÇIĞA ÇIKTI

Çekilme ile birlikte 2 yıl önce ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda ortaya çıkan liman kalıntılarına, yeni tarihi kalıntılar da eklendi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Çelebibağ Mahallesi sahilinde, bu yıl taşların oyularak yapıldığı yeni bir liman kalıntısı ortaya çıktı. Göldeki çekilme bölgede endişeye neden olurken, gün yüzüne çıkan yeni kalıntılar ise heyecanlandırdı.

PATLAYICI DA KULLANMIŞLAR

Van Gölü'ne birleşme noktasındaki 20 metre yükseklikteki ana kayaya gemilerin rahat yanaşabilmeleri için yaklaşık 2 bin 700 yıl önce bölgede yaşayan Urartuların inşa ettiği liman ve günümüze ulaşan kalıntıları, definecilerin hedefi oldu.

3 metre genişliğindeki 11 basamaklı liman ve çevresindeki yaklaşık 5 dönümlük alan, adeta köstebek yuvasına döndü. Onlarca çukurun bulunduğu bölgede, kazılarda patlayıcılar da kullanıldığı gözlendi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Karaya çıkan liman kalıntıları, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen 25 yıllık doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, kalıntıların ortaya çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını, ancak definecilerin çevreye verdiği zararı görünce de büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Coşar, "Arkadaşlarımızla birlikte yeni ortaya çıkan 11 basamaklı tarihi limanın fotoğraflarını çektik ve bölgeyi gezip, incelemelerde bulunduk. Amacımız çektiğimiz bu resimleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak, bölgenin tanıtımına katı sağlamaktı. Ancak gördüğümüz manzara ve oluşturulan köstebek yuvaları bize büyük üzüntü yaşattı. Bölge için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

"ÜST TARAFI TALAN ETMİŞLER"

Adem Yolcu ise 10 yıldır doğa fotoğrafları çektiğini belirterek, "Urartular döneminden kalma 11 basamaklı tarihi limanın resimlerini çekmek istedik. Yalnız buraya gelen define avcıları bu alanda onlarca kazı yaparak limanın bulunduğu üst tarafı talan etmişler, üzüntü yaşadık" diye konuştu.