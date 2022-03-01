Define avcıları durmuyor: 'Kral mezarı var' diyerek derede dinamit patlattılar

01 Mart 2022 Salı, 12:18

Arhavi ilçesi Dikyamaç Köyü Antik Çağ’da hüküm süren Kolhis Krallığı’nın bir parçası olması sebebiyle define avcılarının hedefi haline geldi. Son olarak köyde bulunan ve tarihe tanıklık eden asma köprünün altında kral mezarı olduğunu inanan define avcıları köprünün alında bulunan dere içindeki dev kayaları dinamitle patlattı.





Kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini ifade eden Dikyamaç Köyü muhtarı İdris Numanoğlu, “Hayal kuruyorlar oysaki o taşın üstündeki delik zamanında yedek olarak kullanılan köprüyü tutturmak için delinmiş bir şey. Ama defineciler bunu işaret görüp kayayı patlatmışlar" dedi.

Numanoğlu, jandarma ekiplerinin tahribatı yapan kişileri anında tespit ettiklerini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



