Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Aksaray’da kaçak kazı yapan 5 define avcısı, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 10 metre derinlikte 30 metre uzunluktaki tünelde suçüstü yakalandı.
Aksaray’ın merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan bir arazide, 5 şahsın kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Kimlikleri belirlenen 5 şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri şüphelileri 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Operasyonda 5 şüpheli de arazideki tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tünelde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 2 adet seyyar kablo, 1 adet projektör lamba, 13 metre halat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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