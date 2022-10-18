Define avcılarına baskın: 5 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
18 Ekim 2022 Salı, 15:42
Define avcılarına baskın: 5 gözaltı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde define bulmak isteyen şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ü.Y., A.K., M.Ç., İ.Y., ve B.Y. define ararken suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 



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