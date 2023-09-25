Define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:20
Define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde define bulmak isteyen şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, A.Ö., S.İ., Y.Ç., S.S. ve H.G. suçüstü yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şahısların yakalandığı alanda ve evlerinde yapılan aramalarda 6 adet dedektör, 2 adet kürk, 2 adet boşluk arama çubuğu, 2 adet dedektör kulaklığı, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 49 adet tabanca fişeği, 70 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.


Player Alanı
Define

İlgili Haberler

Kastamonu'da korkunç olay: Ayı saldırısına uğradı, köpekler kurtardı

Kastamonu'da korkunç olay: Ayı saldırısına uğradı, köpekler kurtardı
Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Kastamonu'da yurttaşlar, kalker ocağı ÇED toplantısını yaptırmadı: 'Yaşamak istiyoruz!'

Kastamonu'da yurttaşlar, kalker ocağı ÇED toplantısını yaptırmadı: 'Yaşamak istiyoruz!'

En Çok Okunan Haberler