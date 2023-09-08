Kastamonu'da yurttaşlar, kalker ocağı ÇED toplantısını yaptırmadı: 'Yaşamak istiyoruz!'

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çiçekyazı ve Ersizler köyleri mevkinde özel bir firma tarafından yapılacak kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, köylülerin tepkisi nedeniyle ertelendi.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:02
Kastamonu'da yurttaşlar, kalker ocağı ÇED toplantısını yaptırmadı: 'Yaşamak istiyoruz!'
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çiçekyazı ve Ersizler köylerinin bulunduğu bölgede yapımı planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ÇED toplantısı planlandı.

Çiçekyazı köyü Çandır Mahallesi cami lojmanında yapılması planlanan toplantı öncesi meydanda toplanan köylüler, projeye karşı çıktıklarını söyleyerek tepki gösterdi. 'Yaşamak istiyoruz', 'Su hayattır suyuma dokunma', 'Cenneti cehenneme çevirme!' yazılı döviz ve afişler taşıyan köylüler, toplantının da yapılmasını istemedi. Köylüleri proje hakkında bilgilendirmek isteyen yetkililer, tepkiler üzerine toplantının ertelendiğini duyurarak köyden ayrıldı.

Ersizler köyü muhtarı Nihat Kaya, herkesin birlik ve beraberliği ile birinci aşamayı geçtiklerini belirterek "Birinci aşamada ÇED toplantısında sunumu yaptırmadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de aktif bir şekilde devam edeceğiz. Memleketimize bu işin çok büyük zarar vereceği, sularımızın kaçacağı, dinamit atımlarından köyümüzün, mahallemizin çok zararlar göreceği konusunda halkımızı bilinçlendirdik. Halkımız da köyümüze sahip çıktı" dedi. 


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