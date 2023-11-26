Define avında olan baba-oğula suçüstü

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki metruk binada define aramak için kazı yapan M.O. ve oğlu Y.O. yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:04
Define avında olan baba-oğula suçüstü
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Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk bir binada kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Yapılan operasyonda, M.O. ve oğlu Y.O., kazı yaparken yakalandı. Olay yerinde, 1 kürek, 1 kazma, 1 kova, 1 makara, 2 üçlü priz, 2 ampul ve 2 seyyar elektrik kablosu ele geçirildi. 

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin define aramak için kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. 


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