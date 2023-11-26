Define avında olan baba-oğula suçüstü

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:04

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk bir binada kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda, M.O. ve oğlu Y.O., kazı yaparken yakalandı. Olay yerinde, 1 kürek, 1 kazma, 1 kova, 1 makara, 2 üçlü priz, 2 ampul ve 2 seyyar elektrik kablosu ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin define aramak için kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.