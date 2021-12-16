ABD'li rapçi Logic'in '1-800-273-8255' şarkısı yüzlerce intiharı önledi

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:27

British Medical Journal bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD'li rapçi Logic'in 1-800-273-8255 isimli şarkısını yayınlamasından sonra ülkede psikolojik destek sağlayan yardım hatlarını arayan kişi sayısında yüksek bir artış kaydedildi.



İsmini ABD'deki 'intiharı önleme yardım hattı'ndan alan şarkı kısa sürede kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.

Araştırmada yayınlanan verilere göre şarkı yayınlandıktan sonra intiharı önleme yardım hattında 9 bin 915 aramalık bir artış kaydedildi. Ayrıca, ABD'deki intihar vakaları sayısında da azalma görüldü.

"Tüm bu olaylar, halkın şarkının verdiği 'bu hattı arayarak yardım almak mümkün ve etkili' mesajınıa halkın dikkat vermesini sağladı" diyen araştırmacılar şu ifadeleri kullandı:

"İntiharın önlenmesi ve bu konudaki eğitim çabaları kapsamında, risk altındaki bireylere zarar vermeden halkı ve yüksek risk gruplarını intiharı önleme konusunda eğitmek için olumlu medyadan istifade edilmeli. Fakat bu alanda araştırma yapmanın açmazı, umut ve iyileşme hikayelerinin intihar ölüm hikayelerinden çok daha az medyada yer alması."

PERFORMANSLARI YER ALDI

Sputnik'in aktardığına göre, araştırmada anılan olaylar dizisi arasında, şarkının yayınlandığı 28 Nisan 2017, Logic'in 27 Ağustos 2017'deki MTV Video Müzik Ödülleri performansı ve 28 Ocak 2018'deki Grammy Ödülleri performansı yer aldı.

Alessia Cara ve Khalid'in de katkı sunduğu şarkı, Billboard'un en iyi 100 ABD şarkısı listesinde haftalarca ilk 10da kalmayı başarırken, Eylül 2017'de en iyi 3. şarkı olarak seçildi.

Şarkının yayınlanmasından sonra Google'daki intiharı önleme hattına dair aramaların yüzde 10 oranında arttığı tespit edildi.

Araştırmaya göre 1-800-273-8255 şarkısının yayınlanmasından sonraki 34 günlük süreçte yardım hattını arayanların oranı yüzde 6.9 arttı.

Aynı süreçte ABD'deki intihar oranlarında yüzde 5.5 azalma tespit edilirken, bu oran önceki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda 245 kişinin intihardan vazgeçmiş olabileceği anlamına geliyor.