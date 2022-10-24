'Değer Yaratan Kadın Girişimciler' zirvesi düzenlendi: 450 binden fazla kadına ulaşıldı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:36

Zirve’de kadın girişimcilere yönelik “tasarım odaklı değer yaratama” eğitimi düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında kadın girişimciliği konusundaki işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen zirvede Kız Kardeşim Projesi ve GİKAD'ın kadın girişimciliği alanındaki tecrübeleri aktarıldı.

Girne’de düzenlenen Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi’ne; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır, GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu katıldı.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarih boyunca kadınların verdiği mücadelenin önemine de dikkat çekerek kadınların tüm platformda gösterdikleri başarının devam ettirilmesi için her türlü desteği vereceğini dile getirdi.

‘KIBRISLI KADINLAR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ SERGİLİYOR’

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, KKTC’li kadınların yeteneklerini birleştirerek güçlü girişimcilik örneği sergilediklerine dikkat çekti. Kavuklu, “Bu topraklarda yetişmiş kadınlar olarak tıpkı Coca Cola’nın yaptığı gibi kadınların tüm alanlarda söz sahibi olması ve geleceği temsil edecek kadınların liderliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kadınlar girişimcilik örneği sergiliyor” dedi.

‘165 KADIN KOOPERATİFİNE ULAŞTIK’

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca konuşmasında, “Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu doğrultuda, uzun yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. TOBB ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi’nin yedinci yılındayız. Projemiz bugüne kadar 450 binden fazla kadına ulaştı. Kız Kardeşim Eğitim Programı ile tarım sektöründe yer alan kadınlara ulaşma imkanı da buluyor, kadınlarımızın ticari faaliyetlerini bir adım öteye taşımalarına destek olmaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bugüne kadar 165 kadın kooperatifine ulaştık. Bugün Kız Kardeşim Projesi ile edindiğimiz tecrübeleri GİKAD ile paylaşmak için buradayız. Bu paylaşımlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.