Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ramazan Gürsel (69), evinde ölü bulundu. Gürsel'in ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ramazan Gürsel (69), 3 gün önce eşi Sezer Gürsel’i torunlarına bakması için kızının evine gönderdi.
Eşini telefonla arayan Sezer Gürsel, cevap alamayınca eve geldi. Ramazan Gürsel’i yerde hareketsiz yatarken bulan eşi, ekiplere durumu haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kıbrıs gazisinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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