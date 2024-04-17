‘Istakoz’ krizi… Gökçek aracı oldu: Şebnem Bursalı, Erdoğan'dan özür diledi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:44

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:44

AKP Meclis Grup toplantısı bittikten sonra Erdoğan, salonun karşısında bulunan odada bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, AKP’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı dün Meclis’e geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek özür diledi.

Yaklaşık 40 dakika boyunca, vekiller odaya tek tek girerek Erdoğan’a taleplerini ilettiler, seçim bölgeleriyle ilgili bilgiler verdiler.

ERDOĞAN’DAN CEVAP ALAMADI

Buna göre, Bursalı da özel görüşme yapanlar arasında yer aldı ve özür diledi. Bursalı, odaya AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte girdi. Gökçek “Efendim Şebnem hanım çok üzgün, görüyorsunuz…” dedi.

Bursalı’nın da başını öne eğerek “Çok üzgünüm…” ifadesiyle özür dilediği öğrenildi.

Erdoğan ise bu sözlere karşı hiçbir yorum yapmadı ve cevap vermedi. Gökçek ve Bursalı daha sonra odadan çıkmak zorunda kaldı.