‘Istakoz’ krizi… Gökçek aracı oldu: Şebnem Bursalı, Erdoğan'dan özür diledi

Lüks yat kulübünde ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşan ve AKP’nin içinden de tepki alan İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Meclis’e geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:44
‘Istakoz’ krizi… Gökçek aracı oldu: Şebnem Bursalı, Erdoğan'dan özür diledi
Abone Ol google-news

AKP Meclis Grup toplantısı bittikten sonra Erdoğan, salonun karşısında bulunan odada bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, AKP’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı dün Meclis’e geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek özür diledi. 

Yaklaşık 40 dakika boyunca, vekiller odaya tek tek girerek Erdoğan’a taleplerini ilettiler, seçim bölgeleriyle ilgili bilgiler verdiler.

ERDOĞAN’DAN CEVAP ALAMADI

Buna göre, Bursalı da özel görüşme yapanlar arasında yer aldı ve özür diledi. Bursalı, odaya AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte girdi. Gökçek “Efendim Şebnem hanım çok üzgün, görüyorsunuz…” dedi.

Bursalı’nın da başını öne eğerek “Çok üzgünüm…” ifadesiyle özür dilediği öğrenildi.

Erdoğan ise bu sözlere karşı hiçbir yorum yapmadı ve cevap vermedi. Gökçek ve Bursalı daha sonra odadan çıkmak zorunda kaldı. 


AKP haberleri Istakoz haberleri Şebnem Bursalı haberleri Osman Gökçek haberleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...
Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizinin ardından ilk kez görüntülendi: Etrafa gülücükler saçtı, soruları yanıtsız bıraktı

Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizinin ardından ilk kez görüntülendi: Etrafa gülücükler saçtı, soruları yanıtsız bıraktı
Ekmek yoksa ıstakoz ye!

Ekmek yoksa ıstakoz ye!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı
‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!

‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi
Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Son Dakika... Zaferin ardından ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den 'genel seçim' mesajı!

Son Dakika... Zaferin ardından ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den 'genel seçim' mesajı!
Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor

Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor
KKM'de yedi ay sonra ilk!

KKM'de yedi ay sonra ilk!
YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…

YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…