Kar kalınlığı 20 santime ulaştığı bölgede araçlarıyla mahsur kaldılar
Van’ın Çatak, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinin kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar ve içerisindeki yolcular, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, 60 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar ve içerisindeki yolcular, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Etiketler: #Van #kar yağışı
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