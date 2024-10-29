Değerli bilim insanı ve gazetemizin yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı’nın ikinci ölüm yıldönümü: ‘İleriyi gördü ve halkını uyardı’

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

10 Kasım 1940’ta dünyaya gelen Manisalı, Vefa Lisesi’nden mezun olmasının ardından London School of Economics’deki eğitimini tamamladı ve 1975’te profesör unvanını aldı. Manisalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığında çalışmalar yürüttü.

KKTC’nin haklarının savunulması konusunda aktif rol oynadı. Türk ekonomisi ve AB ilişkilerini içeren raporları bulunan Manisalı, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde de öğretim üyeliği yaptı.

ERGENEKON KUMPASI

1997’den itibaren Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan Manisalı, Ergenekon soruşturması kapsamında, 13 Nisan 2009’da tutuklanarak gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. 4 Haziran 2009’da cezaevinde rahatsızlık geçiren Manisalı’nın, yapılan değerlendirmeler sonucunda beyin damarlarında tıkanıklık olduğu fark edildi. İnme riskini önleyebilmek için kan sulandırıcı tedavisine başlandı. Manisalı’ya, muayene sırasında memesinde fark edilen bir kitle sonucunda kanser teşhisi kondu. Bu kitle, başaralı bir operasyonla alındı.

Manisalı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013’te 9 yıl hapis cezası aldı. Manisalı’nın Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler hakkında yazdığı birçok araştırması ve kitapları mevcuttur. Manisalı gazetemizdeki son yazısını 18 Ekim 2022’de kaleme aldı. Ölüm yıldönümünde gazetemize konuşan Manisalı’nın eşi Nuriye Manisalı, “İki eli kanda olsa da yazardı. Onun yıllar önce ortaya koyduğu fikirler bugün de güncelliğini koruyor. Yokluğuna hiç alışamadım, alışamayacağım” dedi. Öte yandan Bodrum Belediyesi Manisalı’nın yıllarca yaşadığı Ege Tatil Sitesindeki bir caddeye Manisalı’nın adını verme kararı aldı.