Dehşet anları... Gebze Adliyesi önünde bir yurttaş kendini ateşe verdi!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:55

Kocaeli'nde Gebze Adliyesi bahçesinde dehşet anları yaşandı.

İddiaya göre, O.S. adlı yurttaş, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetin yanması üzerine can havliyle tişörtünü çıkaran O.S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Durumu gören adliye polisi hemen olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

