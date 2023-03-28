Kayseri’de dehşet anları... Belediye önünde kendini ateşe verdi: 6 yaralı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Olayda eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve belediye çalışanları yaralandı.
Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı.
Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce yurttaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.
6 KİŞİ YARALANDI
Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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