Kayseri’de dehşet anları... Belediye önünde kendini ateşe verdi: 6 yaralı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:30

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:55

Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı.

Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce yurttaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.

6 KİŞİ YARALANDI

Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.