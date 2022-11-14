Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi!
Elazığ’da evinin bodrum katında kendini yakan kadın, komşuları tarafından kurtarıldı. Yaralanan kadın, tedavi altına alındı.
Elazığ’ın İzzetpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evde kimse olmadığı sırada bodrum kata inerek kendi ateşe verdi.
Durumu fark eden komşuları, müdahale ederek kadını kurtardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı
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